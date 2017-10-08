МИД РФ пригрозил ответить на ограничение работы СМИ в США

Россия может ответить на ограничения деятельности журналистов телеканала RT в США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает НТВ.

«Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США. Закон России «О СМИ», принятый в 1991 году. В нем есть статья, которая предписывает: в случае, если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории России. Соответственно, все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, вообще в принципе телеканала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов американских СМИ, здесь, на территории России», — заявила она.

По словам Захаровой, Россия не применяла законодательство страны в отношении иностранных корреспондентов «в качестве фактора давления».