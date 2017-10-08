08 октября 2017, 17:39
Площадь пожара в строительном рынке на МКАДе резко возросла
В строительном центре «Синдика» на внешней стороне 65-го километра МКАД площадь пожара выросла до 3 тысяч кв м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС.
«Площадь пожара достигла 3 тысяч квадратных метров, площадь возгорания на кровле — 50 квадратных метров», — заявил он.
В связи с пожаром на территории рынка началась эвакуация, передает «Интерфакс».
«Проводится тушение пожара по повышенному третьему номеру сложности, продолжается эвакуация посетителей», — заявили в управлении организации информирования населения НЦУКС МЧС.
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