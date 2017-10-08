08 октября 2017, 11:19
Овечкин установил рекорд в НХЛ
Хоккеисту «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину удалось забить четыре шайбы в матче против команды «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщается на сайте НХЛ
Все шайбы Овечкин забросил с передач российского форварда Евгения Кузнецова.
Стоит отметить, что это уже второй матч подряд, когда Овечкин забивает не менее трех шайб. В первой игре сезона против «Оттавы Сенаторс» россиянин сделал хет-трик.
В истории НХЛ в последний раз подобное достижение было достигнуто в 1917 году.
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