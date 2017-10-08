Полиция опубликовала содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

В записке стрелка из Лас-Вегаса, которую нашли в гостиничном номере Стивена Пэддока, находились расчеты, которые помогли ему совершать более точные выстрелы. Об этом сообщает CBS.

Полиция обнаружила бумагу на прикроватной тумбочке полицейские после штурма номера Пэддока.

«Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели», — заявил один из участников штурма.

Напомним,стрельба произошла в ночь на 2 октября. Пэддок с 32-го этажа гостиничного комплекса в ходе фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе расстрелял 58 человек, а затем убил себя. Ранения получили более 500 человек.