Полицию Австралии уличили в руководстве сайтом с детским порно

Полиция Австралии в течение года тайно управляла одним из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией. Это происходило в рамках операции по выявлению и поимке педофилов, пишет The Guardian.

Тайну полицейских раскрыли журналисты норвежского издания VG, которые вели собственное расследование деятельности сайта Childs Play в анонимном сегменте интернета.

Выяснилось, что сайт вели сотрудники полиции австралийского штата Квинсленд.

Осенью прошлого года полиция установила личность руководителя Childs Play Бенжамина Фолкнера, арестованного в США за изнасилование девочки и приговоренного к пожизненному сроку. Полицейские тайно поддерживали деятельность сайта, чтобы посетители не догадались о перемене. В частности, раз в месяц они писали обращение на форуме от имени его основателя, сопровождая из снимками насилия над детьми.

Стоит отметить, что австралийское законодательство разрешает полицейским заниматься подобной деятельностью.

В настоящее время сайт закрыт. На нем были зарегистрированы около миллиона человек. Как утверждают полицейские, их действия помогли завести уголовные дела в десятке стран, позволили задержать насильников и спасти детей, задействованных в производстве порнографии.