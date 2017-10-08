Порошенко утвердил пенсионную реформу

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий». об этом он сообщил в своем Facebook.

«Подписал Закон о повышении пенсий. Всегда пенсионерам пытались повысить выплаты перед выборами. Мы это делаем сейчас и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе», — сообщил Порошенко.

Подписание данного закона означает принятие на Украине пенсионной реформы.