08 октября 2017, 18:37
Порошенко утвердил пенсионную реформу
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий». об этом он сообщил в своем Facebook.
«Подписал Закон о повышении пенсий. Всегда пенсионерам пытались повысить выплаты перед выборами. Мы это делаем сейчас и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе», — сообщил Порошенко.
Подписание данного закона означает принятие на Украине пенсионной реформы.
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