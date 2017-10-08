На акциях протеста 7 октября задержали почти 300 человек

В нескольких городах России вовремя протестных акций в поддержку политика Алексея Навального 7 октября задержали 290 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Всего задержанных оказалось в Санкт-Петербурге – 68 человек, в Ярославле задержали 57 активистов. В Москве оказались задержаны 26 человек, по состоянию на утро 8 октября всех их отпустили. Всего задержания прошли в 26 городах.

Отметим, что в Санкт-Петербурге в акции приняли участие около 700 человек, примерно столько же участвовали в митинге в Москве. Позднее несколько сотен человек вышли на Манежную площадь с намерением остаться там на ночь, однако их вытеснила полиция.