В здании горящего ТЦ на МКАДе обрушилась кровля

У здания горящего торгового комплекса «Синдика», который находится на внешней стороне 65-го километра МКАД, при пожаре обрушилась кровля на площади 300 кв метров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Площадь обрушения составляет 300 квадратных метров», — отметили в МЧС.

Ранее спасатели предупреждали об опасности обрушения обгоревших конструкций торгового центра. Из помещений были эвакуированы более 3 тысяч человек. в том числе его покинули сами сотрудники МЧС. Пожар в помещениях тушат при помощи вертолетов.

В настоящее время площадь возгорания составляет около 55 тысяч кв метров.