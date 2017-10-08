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08 октября 2017, 00:04
Мемория

Мемория. Андрей Синявский

Андрей Донатович Синявский
Андрей Донатович Синявский

8 октября 1925 года родился Андрей Синявский, русский литературовед, писатель, диссидент.

 

Личное дело

Андрей Донатович Синявский (1925–1997) родился в Москве в семье дворянина по рождению и левого эсера по убеждениям Доната Евгеньевича Синявского. С началом Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Сызрань. Здесь Синявский в 1943 году окончил школу и сразу же был призван в армию. Служил радиотехником на аэродроме.

В 1945 году поступил на заочное отделение филологического факультета МГУ, после демобилизации в 1946-м перешел на дневное. Участвовал в спецсеминаре, посвященном творчеству Маяковского. После окончания университета в 1949 году работал в Институте мировой литературы, преподавал в МГУ на факультете журналистики и в Школе-студии МХАТ. В 1952 защитил кандидатскую диссертацию «Роман М. Горького "Жизнь Клима Самгина" и история русской общественной мысли конца XIX – начала XX века» и поступил на работу в Институт мировой литературы им. М. Горького (ИМЛИ).

Карьера Синявского как литературного критика началась в журнале «Новый мир», возглавляемом Александром Твардовским. Писал литературоведческие работы о творчестве Максима Горького, Бориса Пастернака, Исаака Бабеля, Анны Ахматовой.

С 1955 года начал писать прозаические произведения, которые передавались на Запад, где выходили под псевдонимом «Абрам Терц». Были напечатаны рассказ «Суд идет», повесть «Любимов» и статья «Что такое социалистический реализм?».

Осенью 1965 года Синявский был арестован вместе с Юрием Даниэлем по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации – последний также публиковался на Западе (под псевдонимом «Николай Аржак»).

На процессе писатели не признали себя виновными. Суд получил широкий общественный резонанс как в СССР, так и за границей. Появилось так называемое «Письмо 63-х», подписанное в том числе Львом Аннинским, Павлом Антокольским, Беллой Ахмадулиной, Юрием Домбровским, Виктором Шкловским и другими видными деятелями науки и культуры. В ответной статье секретариат Союза советских писателей (в том числе Константин Федин, Николай Тихонов, Константин Симонов и Сергей Михалков) высказался против Синявского и Даниэля. Отдельно выступил с критикой диссидентов Михаил Шолохов.

5 декабря 1965 года в День конституции на Пушкинской площади состоялся Митинг гласности в поддержку Синявского и Даниэля с участием Александра Есенина-Вольпина, Юрия Галанскова, Владимира Буковского и других деятелей диссидентского движения. Митингующие требовали, чтобы суд над Даниэлем и Синявским был проведен гласно и открыто в соответствии с положениями Конституции СССР.

В феврале 1966 года Синявский был осужден Верховным судом на семь лет колонии; Даниэль на этом процессе был приговорен к пяти годам лагерей.

В мордовской колонии, неофициально известной как Дубровлаг, Синявский работал грузчиком. Из писем, посланных из заключения супруге Марии Розановой, впоследствии были составлены книги «Прогулки с Пушкиным», «Голос из хора», «В тени Гоголя».

8 июня 1971 года был освобожден досрочно. В 1973 году по приглашению Парижского университета выехал на работу во Францию, где стал профессором русской литературы в университете «Париж IV – Сорбонна». Здесь были написаны «Опавшие листья В.В. Розанова», «Иван-дурак», автобиографический роман «Спокойной ночи». В 1978 году вместе с женой основал журнал «Синтаксис».

Скончался Андрей Синявский 25 февраля 1997 года, похоронен в Фонтене-о-Роз под Парижем.

 

Чем знаменит

Бывший диссидентом в СССР, Андрей Синявский стал своего рода enfant terrible и для русской эмиграции. В частности, он с самого начала занял позицию откровенно полемическую по отношению ко взглядам Александра Солженицына, который к тому моменту уже считался непререкаемым авторитетом в эмигрантской среде. Полемика между двумя писателями привела к отказу эмигрантских журналов печатать Абрама Терца – ответом на это и стало появление «Синтаксиса».

 

О чем надо знать

 
Андрей Синявский

Ряд идейных оппонентов Синявского из диссидентской и эмигрантской среды (в том числе и выступавший на Митинге гласности Владимир Буковский) до сих пор распространяют слухи о сотрудничестве писателя с КГБ. Диссидент Сергей Григорянц расценивает выезд Синявского и Розановой во Францию как операцию советских спецслужб с целью внедрения «агентов влияния» в эмигрантское сообщество. Однако текст записки Юрия Андропова о Синявском и Даниэле, направленной в ЦК КПСС 26 февраля 1973 года и послужившей поводом для таких обвинений, был, как оказалось впоследствии, при публикации за рубежом был тщательно скомпилирован. Из вырезанных частей текста как раз следует, что компрометация Синявского как «агента влияния КГБ» среди диссидентов-эмигрантов была основной задачей спецслужб при его отъезде на Запад.

17 октября 1991 года в «Известиях» появилось сообщение о пересмотре ряда дел, в том числе Синявского и Даниэля, за отсутствием в их действиях состава преступления.

 

Прямая речь

О лагерном быте: «Ни на шарашке, ни лагерным придурком, ни бригадиром я никогда не был. На моем деле, от КГБ, из Москвы, было начертано: "использовать только на физически тяжелых работах", что и было исполнено».

О блатной поэтике: «Блатная стихия, на мой взгляд, во многом вообще свойственна России как таковой. Тем более, может быть, Советской России. Это какое-то ярчайшее выражение национального духа. И поэтому Высоцкий именно поэт народный. Я думаю, что, скажем, Есенин именно как народный поэт не прошел мимо этой блатной стихии. Тем более, более поздний период, когда какие-то корни у народа вырваны. Скажем, крестьянские, допустим, корни. Так блатная стихия как раз и является таким одним из сильнейших выражений национального характера, национального духа. Я вижу в этом даже не жанр. Это – природа».

О «двойной жизни» Синявского и Терца: «С самого начала литературной работы у меня появилось, независимо от собственной воли, своего рода раздвоение личности, которое и до сих пор продолжается. Это – раздвоение между авторским лицом Абрама Терца и моей человеческой натурой (а также научно-академическим обликом) Андрея Синявского. Как человек, я склонен к спокойной, мирной, кабинетной жизни и вполне ординарен. Этот персонаж (Абрам Терц – «Полит.ру») в отличие от Андрея Синявского склонен идти запретными путями и совершать различного рода рискованные шаги. Можно сказать в виде шутки, что у меня с Советской властью вышли в основном эстетические разногласия. В итоге Абрам Терц – это диссидент главным образом по своему стилистическому признаку. Но диссидент наглый, неисправимый, возбуждающий негодование и отвращение в консервативном и конформистском обществе».

Михаил Шолохов о Синявском и Даниэле в выступлении на XXIII съезде КПСС: «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-годы, когда судили не опираясь на строго разграниченные статьи уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием... Ох, не ту бы меру наказания получили бы эти оборотни! (бурные аплодисменты). А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора!»

 

6 фактов об Андрее Синявском

  • Всего в защиту Синявского и Даниэля было собрано более 1000 подписей
  • Процесс Синявского и Даниэля связывают с началом второго периода диссидентского движения в СССР
  • Евгений Евтушенко утверждал, что Роберт Кеннеди рассказал ему, «запершись в ванне и включив воду», что псевдонимы Синявского и Даниэля советским спецслужбам раскрыло ЦРУ, «чтобы отвлечь общественное мнение от политики США, продолжавших непопулярную войну во Вьетнаме и перебросить внимание общественности на СССР, где преследуют диссидентов». Даниэлю Евтушенко сообщил, что СССР заплатил ЦРУ за раскрытие псевдонимов чертежами новой подводной лодки
  • Интерес к Маяковскому Синявский пронес через всю жизнь – парижский симпозиум, посвященный 100-летию поэта, он открыл чтением «Левого марша»
  • По утверждению филолога Гасана Гусейнова, книга дочери Сталина Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу» была адресована Андрею Синявскому
  • Известный литературовед Владимир Новиков назвал свой цикл эссе о Николае Рубцове, Венедикте Ерофееве и Иосифе Бродском «Три стакана терцовки»

 

Материалы об Андрее Синявском

Антология самиздата. Андрей Синявский

Андрей Синявский. Что такое социалистический реализм

Андрей Синявский в энциклопедии «Кругосвет»

Андрей Синявский. Диссидентство как личный опыт

Статья об Андрее Синявском в Википедии

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