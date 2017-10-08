На МКАДе в строительном рынке возник крупный пожар

В районе 65-го километра МКАД начался пожар на строительном рынке «Синдика». Об этом сообщает «Интерфакс».

На данный момент площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.

Специалисты присвоили пожару третью категорию сложности из пяти возможных.

По данным ТАСС, на рынке загорелись образцы домиков, выставленные на продажу.

Еще один очаг пожара зафиксирован на подземной парковке рынка.