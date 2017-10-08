08 октября 2017, 10:06
В Дагестане полиция со стрельбой преследовала не уступившего кортежу МВД дорогу водителя
В Дагестане полиция задержала водителя, который на своем автомобиле не уступил дорогу кортежу министра внутренних дел республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Инцидент произошел еще в городе Каспийске. Водитель "BMW X5" дерзко ехал, максимально приблизился к кортежу с руководства МВД республики, а также не уступал дорогу. Стекла внедорожника были затонированы», — пояснил он.
После предъявления полицейскими служебного удостоверения водитель не остановился, а попытался на высокой скорости скрыться. Он не остановился даже тогда, когда полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.
В итоге погоня продолжалась до Махачкалы, где нарушителя догнали и остановили на центральной улице.
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