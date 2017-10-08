В Дагестане полиция со стрельбой преследовала не уступившего кортежу МВД дорогу водителя

В Дагестане полиция задержала водителя, который на своем автомобиле не уступил дорогу кортежу министра внутренних дел республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Инцидент произошел еще в городе Каспийске. Водитель "BMW X5" дерзко ехал, максимально приблизился к кортежу с руководства МВД республики, а также не уступал дорогу. Стекла внедорожника были затонированы», — пояснил он.

После предъявления полицейскими служебного удостоверения водитель не остановился, а попытался на высокой скорости скрыться. Он не остановился даже тогда, когда полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.

В итоге погоня продолжалась до Махачкалы, где нарушителя догнали и остановили на центральной улице.