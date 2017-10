Турецкие войска могли перебросить в Идлиб

Турецкие военные силы могли пересечь границу и зайти на территорию сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на жителей приграничной территории и местных повстанцев.

Транспорт армии видели в сопровождении вооруженной группировки «Тахрир аль-Шам». Сирийский центр мониторинга по правам человека и очевидцы Reuters сообщали, что утром 8 октября турецкие силы обстреляли силы «Тахрир аль-Шам» недалеко от деревни Кафр Лусин в Идлибе.

Данную информацию о перемещении военных подтверждает и сайт Liveuamap, на котором фиксируются передвижения войск и боестолкновения в Сирии. Он опубликовал ссылку на видео в Twitter, в описании к которому говорится, что на видео турецкие военные въезжают на территорию Сирии.

1/There's heavy artillery shelling from Turkish side into Syrian territory now, they fired more than 5 artillery shells targeting areas