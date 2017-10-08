08 октября 2017, 11:59
Минтранс объявил о завершении перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила активные перевозки пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
«8 октября в расписании авиакомпании "ВИМ-Авиа" 6 рейсов. До 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока», — заявили в ведомстве.
Теперь вплоть до 28 октября пассажиры «ВИМ-Авиа» смогут занимать свободные места на дальневосточных рейсах других авиакомпаний.
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