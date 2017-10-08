Под Иркутском фура въехала в кафе

В Иркутской области произошло ДТП с участием легкового и двух грузовых автомобилей, в результате которого один из грузовиков протаранил стену придорожного кафе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

Авария произошла в Тайшетском районе.

«Пострадали шесть человек - посетители кафе и водитель грузовика "Ман". Все были доставлены в Тайшетскую районную больницу, где двое госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение, один от госпитализации отказался, еще один серьезных травм не получил и был отпущен домой», — сообщили в минздраве.

Один пострадавший оказался в тяжелом состоянии.