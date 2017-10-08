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08 октября 2017, 20:21
Дональд Трамп Иран США

Глава иранского МИДа пообещал ответ на слова Трампа

Джавад Мухаммад Зариф
Джавад Мухаммад Зариф
Фото: tabnak.ir

Глава МИДа Ирана Мохаммад Джавад Зариф пообещал, что его страна ответит на недружественные заявления президента США Дональда Трампа касательно ядерной сделки с ИРИ. Об этом сообщает ТАСС.

«Как только Трамп сделает свои комментарии, которые почти ясны, Исламская Республика Иран даст адекватный ответ», — пояснил министр.

По словам Зарифа, Иран придерживается такого политического курса в регионе, который не зависит от риторики других государств.

Напомним, что Трамп заподозрил руководство Ирана в получении денег от КНДР.

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