08 октября 2017, 20:21
Глава иранского МИДа пообещал ответ на слова Трампа
Глава МИДа Ирана Мохаммад Джавад Зариф пообещал, что его страна ответит на недружественные заявления президента США Дональда Трампа касательно ядерной сделки с ИРИ. Об этом сообщает ТАСС.
«Как только Трамп сделает свои комментарии, которые почти ясны, Исламская Республика Иран даст адекватный ответ», — пояснил министр.
По словам Зарифа, Иран придерживается такого политического курса в регионе, который не зависит от риторики других государств.
Напомним, что Трамп заподозрил руководство Ирана в получении денег от КНДР.
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