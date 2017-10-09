Российские и зарубежные компании перевезли всех пассажиров «Вим-Авиа»

Минтранс РФ сообщил, все пассажиры «Вим-Авиа» перевезены российскими и зарубежными компаниями. С 26 сентября по 8 октября включительно к месту прибытия доставлены свыше 36 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

«Вим-Авиа» перевезла 17,5 тысяч человек, пять — иностранные компании Ellinair (Греция), Atlas Global (Турция), Charlie Airlines (Кипр), остальные — другими российскими перевозчиками.

Ранее сообщалось о приостановке «Вим-Авиа» чартерных рейсов из-за недостатка средств на операционную деятельность. За рубежом на тот момент оставалось почти 39 тысяч пассажиров с билетами авиакомпании.

Общая задолженность «Вим-Авиа» оценивается в три миллиарда долларов, а задержка оплаты лизингодателю составляет более четырех месяцев.

В связи со сложившейся ситуацией президент РФ Владимир Путин объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову. Он также заявил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что тот уделяет мало внимания транспортной связи.