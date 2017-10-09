09 октября 2017, 20:18
Минфин предложил ввести запрет на снятие наличных через анонимные кошельки
Минфин внес в правительство проект федерального закона о запрете гражданам снимать наличные с помощью анонимных электронных средств платежа. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа», — говорится в пояснительной записке.
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона. Он будет рассмотрен на заседании кабмина.
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