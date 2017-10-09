Квартиры дочери и сожительницы Захарченко арестованы

Арестованы квартиры гражданской жены и дочери экс-полковника Дмитрия Захарченко, сообщает «Интерфакс».

Басманный суд счел необходимым наложить арест на жилье Анастасии Пестриковой, стоимостью 80 млн рублей, и Ульяны Захарченко, 2008 года рождения. Следователи заявили, что у Пестриковой нет официального дохода.

Арестована также квартира бывшей жены Захарченко Яны Саратовцевой, стоимостью 16 млн рублей.

Адвокат Валерия Тунникова назвала арест имущества Пестриковой абсурдом, так как квартира подарена родителями. Она подтвердила, что у подзащитной нет дохода, но отметила, что у нее очень богатая семья. Правозащитница подчеркнула, что арестовано недвижимое имущество, стоимость которого в несколько раз превышает вменяемые Захарченко коррупционные эпизоды.

Ранее следствие просило арестовать Анастасию Пестрикову, на счету которой были обнаружены 16 млн долларов, предположительно, добытых преступным путем.