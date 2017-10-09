В Якутии прошли семинары по переводу с национальных языков «Родная книга»

В Якутии состоялся цикл семинаров-практикумов по вопросам художественного перевода поэтических произведений с языков народов России в рамках проекта «Родная книга». Мероприятия проходили с 28 сентября по 3 октября 2017 года в Общественном центре г. Якутска.

В мероприятиях приняли участие более 60 писателей, поэтов и переводчиков. В рамках программы мероприятий прошли лекционные и практические занятия по проблемам современного перевода, рабочие семинары по переводу поэзии с национальных языков на русский, а также творческие встречи с поэтами и переводчиками.

В составе делегации из Москвы приехали: издатель, лауреат премии «Поэт» 2017 года Максим Амелин; поэт, переводчик, литературовед, сценарист Виктор Куллэ; поэт, прозаик, переводчик, заведующий отделом прозы журнала «Звезда» Евгений Каминский; главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Надеев; поэт, переводчик Михаил Липкин; поэт, критик, переводчик Алексей Саломатин; поэт, переводчик, филолог Алексей Арзамазов.

28 сентября прошла пресс-конференция в Республиканском медиа-центре, на которой члены делегации рассказали о проекте "Родная книга", а также представили выпущенную весной этого года Антологию современной поэзии народов России.

Семинар "Родная книга". Якутия

На торжественном открытии семинаров-практикумов в Якутском литературном музее им П.А. Ойунского гостей приветствовали писатели и поэты Якутии. В рамках вечера состоялось знакомство, чтение стихов. Поэтам были вручены авторские экземпляры Антологии поэзии народов России. В вечере приняли участие известные писатели, пишущие на эвенкийском, эвенском, юкагирском и якутском языках: Наталья Харлампьева, Галина Кэптукэ, Анатолий Степанов-Ламутский, Варвара Аркук (Белюлюбская), Елена Слепцова-Куорсуннаах, Николай Курилов, Иван Мигалкин, Александр Вараламов, Любовь Демина, Гаврил Андросов, Сэмэн Тумат и другие. Вечер вел председатель Ассоциации "Писатели Якутии" Олег Сидоров.

В рамках программы состоялись круглые столы и семинары-практикумы по переводу с национальных языков. Одной из самых обсуждаемых тем стала тема перевода произведений с языков Якутии на русский язык. Участники говорили о необходимости возрождения школы переводов с национальных языков народов России. Выпуск Антологии современной поэзии народов России – трудный и очень важный шаг для поддержки национальных литератур; следующим шагом должно стать регулярное издание книг национальных авторов и национальных сборников, – считает председатель правления Союза писателей Якутии Наталья Ивановна Харлампьева.

Поэт, переводчик Виктор Куллэ представил специально разработанное к семинарам методическое пособие по подготовке подстрочного перевода стихотворений на национальном языке. Без хорошего подстрочника невозможно сделать адекватный перевод, - считает В. Куллэ. Он указал на общие проблемы при подготовке подстрочников: важно указывать размер стиха и его технические особенности, количество строк в подстрочнике должно соответствовать оригиналу. Несовпадение ассоциативного ряда при переводе якутской поэзии на русский язык может отвратить русского читателя от чтения якутских авторов, - считает Н.

Харлампьева, - для выполнения хорошего перевода нужны не только качественные подстрочники, но и комментарии к текстам. Главный редактор «Объединенного гуманитарного издательства» Максим Амелин отметил, что при переводе очень важно слышать, как звучит стих, его поэтику, поэтому для качественного перевода желательно предоставлять также аудиозапись чтения стихотворения.

Цикл семинаров-практикумов по вопросам художественного перевода поэтических произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, на русский язык и на национальные языки проводится с целью расширения и развития творческих связей между литературами народов России, преодоления культурных барьеров и взаимного обогащения национальных литератур. Одной из важных целей этой работы является налаживание и углубление межрегионального и межкультурного диалога, выстраивание гармоничных межнациональных отношений.

Семинар "Родная книга". Якутия

Республика Саха (Якутия) стала второй площадкой проведения подобных семинаров-практикумов. Являясь одним из многонациональных регионов России, поскольку в ней сконцентрированы четыре письменных языка, на которых традиционно создаются национальные литературы – эвенский, эвенкийский, юкагирский, якутский. В 2106 году подобное мероприятие проводилось в Дагестане.

Цикл семинаров-практикумов по вопросам художественного перевода произведений с языков народов Российской Федерации проводится в рамках проекта «Родная книга». Мероприятия проходят в рамках Программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).