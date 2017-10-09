СМИ пишут о скандалах вокруг кролиководческого завода в Брянской области

Строящийся в Карачевском районе Брянской области завод по производству крольчатины продолжают преследовать неприятности. Во время пресс-тура по кролиководческой ферме КФХ «СВК Агро» произошел инцидент. Как утверждает потерпевший, брянский журналист и эколог Александр Чернов, на ферме для прессы организовали экскурсию, а также фуршет, на котором кормили мясом кроликов. «Я и попробовал. Но лучше бы этого не делал, честно скажу: все было вкусно, спору нет, но до дома, будучи сам за рулём, еле доехал, а вечером и вовсе почувствовал себя плохо».



При этом, по словам журналиста, в клетках завода находятся «примерно… 24 кроля. Не ошибся и не сделал описки. Когда появятся на ферме остальные кролики и появятся ли вообще, пока непонятно».



Ранее Чернов уже подверг критике проект строительства, напомнив о крахе схожего и так же разрекламированного местными властями проекта: «В паре десятков километров, перед Карачевом стоят пустые ангары другого проекта — несостоявшегося логистического центра класса А «ПутИна» по распределению охлаждённой и замороженной рыбы. Проект провалился на сломе двух губернаторских эпох — Денина и Богомаза».



По словам журналиста, инициаторы проекта провернули «классическую и относительно честную схему». «Построили «сараи», проведя их стоимость по документам чуть ли не в два раза больше, затем, кажется, обратились в любимый и неприкрыто рекламируемый Богомазом «Россельхозбанк». Там выдали кредит то ли на завершение строительства, то ли на закупку оборудования. В итоге, ни того ни другого сделано не было, а товарищи с кредитом в результате случившегося вдруг банкротства отдали находившуюся в залоге «ПутИну» банку. Которая теперь стоит мертвым колом — продать ее даже за бесценок, говорят, по причине ненужности никому не удалось», — пишет Александр Чернов на своей странице в Фейсбук.



Ранее в «Независимойгазете» публиковался материал, в котором высказывались опасения, что при строительстве завода «СВК Агро» могут быть расхищены средства государственной поддержки. Впрочем, в «СВК Агро» подобные обвинения опровергают: по словам представителя завода, «инвестиции в «СВК Агро» — это некредитные деньги». Предприятие, которое строится под Карачевом, принадлежит столичному инвестору и адвокату Сергею Ковбасюку, но как заявляют в пресс-службе «СВК Агро» согласно закону об адвокатуре, человек, занимающийся адвокатской деятельностью, не может вести бизнес, т. е. быть руководителем.



«Хорошо, если у столичного инвестора и адвоката Сергея В. Ковбасюка все получится, в т. ч. не подставить, как в известном мультике про кролика Роджера, брянского губернатора. А сам он тоже окажется тем самым, за кого себя выдает», — резюмирует Александр Чернов.