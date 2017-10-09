Саудовская Аравия будет производить российские автоматы АК-103

Саудовская Аравия будет производить по лицензии российские автоматы Калашникова АК-103 и патроны к ним. Эту информацию РИА Новости сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева.

По ее словам, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали контракт на размещение в королевстве лицензионного производства.

Кроме этого «достигнута договоренность… на поставку систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов Корнет-ЭМ, систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103».

5 октября президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом аль Саудом.

По их итогам были подписаны оборонные контракты. Деталей стороны не раскрывали.

США выражали озабоченность планами Саудовской Аравии по покупке С-400, так как эти системы могут не подходить к американскому оружию, также закупаемому королевством.