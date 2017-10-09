Работу «Радио Свобода» и канала «Настоящее время» могут ограничить из-за RT

Минюст России разослал предупреждения проектам американского холдинга «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». В письме сообщается, что телеканал «Настоящее время», портал «Радио Свобода», проект «Idel.Реалии» и другие редакции холдинга могут столкнуться с трудностями в России.

«Доводим до вашего сведения, что законом Российской Федерации "О средствах массовой информации" предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для профессиональной деятельности журналистов СМИ, зарегистрированных в РФ», — отмечается в послании.

По всей видимости, речь идет о требовании американских властей к российскому холдингу RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента.