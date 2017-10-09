Эрдоган подтвердил позицию Турции по Крыму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом Петром Порошенко. Об этом сообщается на сайте Порошенко.

В ходе совместного брифинга, как отмечает «Интерфакс-Украина», Эрдоган подтвердил позицию по крымскому вопросу.

«Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма», — сказал он.

По данным агентства, двухсторонние переговоры Порошенко и Эрдогана длились около трех часов.