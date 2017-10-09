09 октября 2017, 19:45
Эрдоган подтвердил позицию Турции по Крыму
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом Петром Порошенко. Об этом сообщается на сайте Порошенко.
В ходе совместного брифинга, как отмечает «Интерфакс-Украина», Эрдоган подтвердил позицию по крымскому вопросу.
«Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма», — сказал он.
По данным агентства, двухсторонние переговоры Порошенко и Эрдогана длились около трех часов.
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