СМИ обвинили «Европарк» в подготовке выигранного тендера для мэрии Москвы

Компания «Европарк» участвовала в подготовке документов к конкурсу на озеленение Москвы за 2,5 млрд рублей, который позже и выиграла. К такому выводу пришло издание The Village.

Журналисты утверждают, что директор «Европарка» Юрий Тодорец 25 августа оставлял примечание к техзаданию, которое позже появилось на сайте госзакупок. Помимо этого, стоит отметить, что один из участников конкурса, производственное объединение «Элером», предложило на 25 млн меньше победителя.

The Village со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь напоминает, что «Европарк» уже был замечен в сомнительных тендерах. В 2016 году компания выиграла конкурс на посадку лип на Тверской улице за 755 млн рублей. Заявку на участие в тендере подавала компания «Ривьера», которая также претендовала на озеленение Москвы. Но до конкурса ее не допустили.