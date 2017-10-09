Песков рассказал о работе над участием президента Франции в ПМЭФ в 2018 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ведется проработка участия руководства Франции в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля уточнил, что пока говорить о визите президента Эммануэля Макрона. Об этом объявить должен Елисейский дворец.

«Ведутся контакты относительно участия на высшем уровне, но я пока не стал бы забегать вперед»,— сказал Песков.

Ранее СМИ сообщали о том, что Париж склонен принять предложение президента РФ Владимира Путина к Эммануэлю Макрону. Российские лидер пригласил французского президента посетить ПЭФ, который должен состояться в мае 2018 года. Источники изданий рассказали, что Елисейский дворец считает неправильным сообщать о своем решении до президентских выборов, которые состоятся в РФ в марте 2018 года.