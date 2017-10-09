Осужденный за убийство чеченцев российский офицер пойман спустя 10 лет бегства

Бывший старший лейтенант российской армии Евгений Худяков, которого в 2007 году заочно приговорили к 17 годам за убийство трех мирных жителей Чечни, был задержан и отправлен отбывать наказание. Об этом RT рассказали в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Там уточнили, что Худякова задержали еще в начале августа. Затем он был этапирован в Ростов.

«Сейчас мы ждем документы из колонии о том, что Худяков доставлен на место отбывания наказания», — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 15 января 2003 года Худяков вместе с лейтенантом Сергеем Аракчеевым остановили в Чечне «КамАЗ» и расстреляли трех человек. Грузовик они подожгли.

Дважды присяжные оправдывали военных, в ходе третьего судебного разбирательства Аракчееву назначили 15 лет колонии строгого режима, а Худякову — 17 лет.

Аракчеев в 2016 году вышел на свободу по УДО, Худяков до последнего времени скрывался.