Кремль заявил о согласии Макрона на участие в ПМЭФ

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно ответил на приглашение Кремля принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

«Получена весьма положительная реакция на этот счет, и президент Франции сказал, что он был бы готов с удовольствием принять участие в Петербургском экономическом форуме», — заявил он.

В случае приезда, по его словам, Макрон станет ключевым гостем мероприятия наряду с японским премьером Синдзо Абэ.

Ушаков также допустил возможность отдельного визита французского главы государства в Россию до ПМЭФ. По его словам, Париж положительно отреагировал и на это приглашение,и ведется подготовка мероприятия.