Путин и Медведев рекомендовали нового главу фракции «Единой России»

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Неверова на должность руководителя фракции ЕР в Государственной Думе. Об этом сообщается на сайте Медведева.

Сейчас Неверов занимает пост вице-спикера Госдумы от ЕР. Он также секретарь генсовета Единой России».

Должность главы фракции стала вакантной, после того как предыдущий руководитель Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана.

Президент Владимир Путин одобрил назначение Неверова руководителем фракции в Госдуме.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Кандидатура Сергея Неверова одобрена президентом страны, моральным лидером "Единой России" Владимиром Путиным и сегодня была внесена на рассмотрение парламентского большинства председателем партии Дмитрием Медведевым», — заявил Володин.