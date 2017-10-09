Неверов стал главой думской фракции ЕР

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов занял пост руководителя фракции ЕР в Госдуме. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение было принято членами партии единогласно.

Сам Неверов после избрания заявил, что направил заявление председателю партии Дмитрию Медвеедву о сложении своих полномочий в качестве секретаря генсовета партии.

Ранее кандидатуру Неверова поддержали как Медведев, так и президент Владимир Путин.

Отметим, на посту секретаря генсовета единоросс отвечал за работу партии на всех региональных выборов, а также за проведение процедуры предварительного голосования, он занимал пост с сентября 2011 года.