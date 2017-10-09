09 октября 2017, 12:47
Житель Подольска бросил бутылку с красной краской в здание ФСБ на Лубянке
В центре Москвы был задержан 60-летний житель подмосковного Подольска, бросивший в здание ФСБ на Лубянской площади бутылку с красной краской. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, инцидент произошел 5 октября.
Хулигана задержали сотрудники ФСБ. Свой поступок мужчина, по словам источника, «никак не объяснил, общаться с сотрудниками ФСБ и МВД отказался».
Задержанный был доставлен в ОМВД по Мещанскому району.
Где он сейчас, не уточняется.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое