09 октября 2017, 18:32
Бывшего замминистра культуры Пирумова приговорили к заключению в колонии
Дорогомиловский районный суд Москвы признал виновным в хищениях замминистра культуры РФ Григория Пирумова, сообщает РИА Новости.
«Назначить Пирумову наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа», — заявила судья.
Срок заключения и размер штрафа будет оглашен позже.
Дело бывшего чиновника рассматривалось в особом порядке, сам он признал вину.
Обвинение просило приговорить его к пяти годам колонии.
Пирумов был задержан в марте 2016 года.
Его обвиняют в соучастии в хищении более 100 миллионов рублей при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Изборской крепости в Калининграде, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.
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