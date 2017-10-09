Бывшего замминистра культуры Пирумова приговорили к заключению в колонии

Дорогомиловский районный суд Москвы признал виновным в хищениях замминистра культуры РФ Григория Пирумова, сообщает РИА Новости.

«Назначить Пирумову наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа», — заявила судья.

Срок заключения и размер штрафа будет оглашен позже.

Дело бывшего чиновника рассматривалось в особом порядке, сам он признал вину.

Обвинение просило приговорить его к пяти годам колонии.

Пирумов был задержан в марте 2016 года.

Его обвиняют в соучастии в хищении более 100 миллионов рублей при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Изборской крепости в Калининграде, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.