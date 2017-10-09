Бывший замминистра культуры приговорен к реальному сроку и освобожден в зале суда

Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов приговорен к 1,5 годам колонии общего режима по делу о хищениях при реставрации. Как сообщает «Интерфакс», Пирумов был освобожден в зале суда, так как уже отбыл наказание.

«Признать подсудимого Пирумова виновными в мошенничестве. Назначить Пирумову окончательное наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима», — заявила судья Дорогомиловского райсуда Москвы Галина Таланина.

Пирумов находился в СИЗО с 16 марта 2016 года.

Согласно УК России, «время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы, принудительных работ, содержания в дисциплинарной воинской части и ареста из расчета один день за один день, ограничения свободы — один день за два дня, исправительных работ и ограничения по военной службе — один день за три дня».