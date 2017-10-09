Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 октября 2017, понедельник, 14:25
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
09 октября 2017, 13:34
археология Италия Швейцария

Медь для топора из Ридматта и топора ледяного человека Эци была добыта в одном месте

Топор Эци
Топор Эци
South Tyrol Museum of Archaeology

Исследование показало, что топор бронзового века, найденный в 2008 году в швейцарском кантоне Цуг, и топор, находившийся среди вещей ледяного человека Эци, были сделаны из меди одного и того же месторождения, находившегося далеко на юге от Альп, в тосканском городке Кампилья-Мариттима (Campiglia Marittima).

Напомним, что мумия человека, известного сейчас под именем Эци, была найдена альпинистами в леднике, близ долины Эцталь, на границе Италии и Австрии в сентябре 1991 года. Как установили ученые, найденный человек жил около 5300 лет назад. Сейчас тело хранится в специально созданном в 2007 году Институте мумий и ледяного человека (L'Istituto per le mummie e l'Iceman). Благодаря высокой сохранности его останков ученым за прошедшие годы удалось узнать немало о его происхождении, состоянии здоровья, условиях жизни и обстоятельствах гибели. Среди вещей Эци был и медный топор с лезвием длиной 9,5 см и рукояткой из тиса. Анализ показал удивительную чистоту металла (99,7 % меди).

Теперь ученые из Бернского университета исследовали лезвие топора, который был обнаружен среди других находок в 2008 году у швейцарской деревни Ридматт на берегу озера Цуг. Оно в два раза легче лезвия топора Эци и короче его, но имеет такую же трапециевидную форму. Рукоятка этого топора не сохранилась. Ученые установили изотопный состав свинца, содержащегося в качестве примеси к меди, и определили, что этот топор, также как и топор Эци, был изготовлен из меди, добытой в горах Коллине-Металлифере, близ города Кампилья-Мариттима.

Топор из Ридматта. Фото: Res Eichenberger

Интересно, что, если топор Эци, судя по следам на лезвии, многократно использовался в работе, то топор из Ридматта, возможно, так никогда и не был применен в деле. Археологи определили возраст отложений, в которых был найден этот топор. Они полагают, что примерно 3250 – 3100 годах до н. э. он был оставлен на берегу озера в качестве ритуального приношения.

Археолог Гишан Шерен (Gishan Schaeren) из археологической службы кантона Цуг отмечает, что ранее ученые недооценивали интенсивность связей между населением Альп эпохи неолита и бронзового века с жителями южных регионов. «Мы должны учитывать, что люди, путешествовавшие в Альпах, очень глубоко знали ландшафт и его условия благодаря своему опыту охоты, пастушества и изучения природных ресурсов в этих районах, – говорит Шерен. – Более тесные связи с южной Европой могут объяснить некоторые стили скального искусства, керамики, обычаи погребения и другие явления, наблюдаемые на севере».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.