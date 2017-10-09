Медь для топора из Ридматта и топора ледяного человека Эци была добыта в одном месте

Исследование показало, что топор бронзового века, найденный в 2008 году в швейцарском кантоне Цуг, и топор, находившийся среди вещей ледяного человека Эци, были сделаны из меди одного и того же месторождения, находившегося далеко на юге от Альп, в тосканском городке Кампилья-Мариттима (Campiglia Marittima).

Напомним, что мумия человека, известного сейчас под именем Эци, была найдена альпинистами в леднике, близ долины Эцталь, на границе Италии и Австрии в сентябре 1991 года. Как установили ученые, найденный человек жил около 5300 лет назад. Сейчас тело хранится в специально созданном в 2007 году Институте мумий и ледяного человека (L'Istituto per le mummie e l'Iceman). Благодаря высокой сохранности его останков ученым за прошедшие годы удалось узнать немало о его происхождении, состоянии здоровья, условиях жизни и обстоятельствах гибели. Среди вещей Эци был и медный топор с лезвием длиной 9,5 см и рукояткой из тиса. Анализ показал удивительную чистоту металла (99,7 % меди).

Теперь ученые из Бернского университета исследовали лезвие топора, который был обнаружен среди других находок в 2008 году у швейцарской деревни Ридматт на берегу озера Цуг. Оно в два раза легче лезвия топора Эци и короче его, но имеет такую же трапециевидную форму. Рукоятка этого топора не сохранилась. Ученые установили изотопный состав свинца, содержащегося в качестве примеси к меди, и определили, что этот топор, также как и топор Эци, был изготовлен из меди, добытой в горах Коллине-Металлифере, близ города Кампилья-Мариттима.

Топор из Ридматта. Фото: Res Eichenberger

Интересно, что, если топор Эци, судя по следам на лезвии, многократно использовался в работе, то топор из Ридматта, возможно, так никогда и не был применен в деле. Археологи определили возраст отложений, в которых был найден этот топор. Они полагают, что примерно 3250 – 3100 годах до н. э. он был оставлен на берегу озера в качестве ритуального приношения.

Археолог Гишан Шерен (Gishan Schaeren) из археологической службы кантона Цуг отмечает, что ранее ученые недооценивали интенсивность связей между населением Альп эпохи неолита и бронзового века с жителями южных регионов. «Мы должны учитывать, что люди, путешествовавшие в Альпах, очень глубоко знали ландшафт и его условия благодаря своему опыту охоты, пастушества и изучения природных ресурсов в этих районах, – говорит Шерен. – Более тесные связи с южной Европой могут объяснить некоторые стили скального искусства, керамики, обычаи погребения и другие явления, наблюдаемые на севере».