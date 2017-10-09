Ученые скрыли смерть пациента после эксперимента по выводу из вегетативного состояния

Недавно большое внимание привлекла статья группы французских ученых, где они рассказали, как им удалось частично вернуть сознание пациенту, который в течение 15 лет находился в вегетативном состоянии и не реагировал на внешние раздражители. Теперь, однако, выясняется, что исследователи скрыли смерть этого пациента от легочной инфекции спустя несколько месяцев после проведения эксперимента.

Восстановить нормальную работу мозга этого пациента пытались при помощи электростимуляции блуждающего нерва. В результате он впервые смог следить глазами за объектом и поворачивать голову в ответ на устную просьбу. Его состояние врачи стали оценивать как «минимально сознательное». Подробнее об этом эксперименте и о методе стимуляции блуждающего нерва можно прочитать в очерке «Медленное возвращение сознания».

Теперь оказалось, что в публикации не был упомянут факт смерти пациента через несколько месяцев после проведения стимуляции блуждающего нерва. Авторы работы объясняют это желанием родственников пациента не сообщать, что он умер, а также обеспокоенностью, что смерть от инфекции легких люди будут ошибочно связывать с проведением терапии. Руководитель исследовательской группы Анжела Сиригу (Angela Sirigu) объясняет: «Смерть пациента не была связана с нашим протоколом. Он вошел в наше исследование в январе 2016 года, и его участие закончилось в начале сентября 2016 года. Мы уважали семейное решение не сообщать об этом событии. Для нас было важно сохранить это событие частным делом этой замечательной семьи». Профессор Жак Луоте (Jacques Luauté) из Лионского университета, который несколько лет следил за пациентом, сказал изданию Le Monde: «Мы обсуждали это с семьей. Вместе мы ошибочно думали, что это приведет к тому, что люди свяжут стимуляцию и смерть. Мы пришли к выводу, что смерть, которая не была связана с исследованием, была частным семейным событием. Это была ошибка, потому что было очевидно, что нас спросят, что же стало с пациентом».

В ответ коллеги обвиняют их в нежелании нарушать чрезмерно оптимистичный тон статьи. Когнитивный нейробиолог из Бирмингемского университета Дэмиен Круз (Damian Cruse) говорит: «Меня беспокоит, что освещение этого исследования в СМИ дало более обнадеживающее новость другим семьям в этой ситуации, чем новость, которая, возможно, была бы изложена со всеми фактами... Мы защищаем анонимность пациентов, но нет причин не рассказывать всю историю их болезни».