Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 октября 2017, понедельник, 22:22
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
09 октября 2017, 17:24
медицина нейробиология

Ученые скрыли смерть пациента после эксперимента по выводу из вегетативного состояния

Pixabay

Недавно большое внимание привлекла статья группы французских ученых, где они рассказали, как им удалось частично вернуть сознание пациенту, который в течение 15 лет находился в вегетативном состоянии и не реагировал на внешние раздражители. Теперь, однако, выясняется, что исследователи скрыли смерть этого пациента от легочной инфекции спустя несколько месяцев после проведения эксперимента.

Восстановить нормальную работу мозга этого пациента пытались при помощи электростимуляции блуждающего нерва. В результате он впервые смог следить глазами за объектом и поворачивать голову в ответ на устную просьбу. Его состояние врачи стали оценивать как «минимально сознательное». Подробнее об этом эксперименте и о методе стимуляции блуждающего нерва можно прочитать в очерке «Медленное возвращение сознания».

Теперь оказалось, что в публикации не был упомянут факт смерти пациента через несколько месяцев после проведения стимуляции блуждающего нерва. Авторы работы объясняют это желанием родственников пациента не сообщать, что он умер, а также обеспокоенностью, что смерть от инфекции легких люди будут ошибочно связывать с проведением терапии. Руководитель исследовательской группы Анжела Сиригу (Angela Sirigu) объясняет: «Смерть пациента не была связана с нашим протоколом. Он вошел в наше исследование в январе 2016 года, и его участие закончилось в начале сентября 2016 года. Мы уважали семейное решение не сообщать об этом событии. Для нас было важно сохранить это событие частным делом этой замечательной семьи». Профессор Жак Луоте (Jacques Luauté) из Лионского университета, который несколько лет следил за пациентом, сказал изданию Le Monde: «Мы обсуждали это с семьей. Вместе мы ошибочно думали, что это приведет к тому, что люди свяжут стимуляцию и смерть. Мы пришли к выводу, что смерть, которая не была связана с исследованием, была частным семейным событием. Это была ошибка, потому что было очевидно, что нас спросят, что же стало с пациентом».

В ответ коллеги обвиняют их в нежелании нарушать чрезмерно оптимистичный тон статьи. Когнитивный нейробиолог из Бирмингемского университета Дэмиен Круз (Damian Cruse) говорит: «Меня беспокоит, что освещение этого исследования в СМИ дало более обнадеживающее новость другим семьям в этой ситуации, чем новость, которая, возможно, была бы изложена со всеми фактами... Мы защищаем анонимность пациентов, но нет причин не рассказывать всю историю их болезни».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.