09 октября 2017, 13:38
СМИ сообщили о смерти актера Жана Рошфора
В одной из парижских больниц в ночь на 8 октября скончался 87-летний актер Жан Рошфор. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на его дочь Клеманс.
По ее словам, Рошфор был тяжело болен, и госпитализирован еще в августе.
Актер получил образование в Высшей национальной консерватории драматического искусства. Жан Рошфор дебютировал в театре в 1953 году, первую эпизодическую роль в кино сыграл в 1956 году. Известность ему принесла кинолента «Картуш». В России он стал популярен после фильма «Анжелика – маркиза ангелов».
Жан Рошфор сыграл более 200 ролей в кино, театре и на телевидении. Ему довелось трижды получать высшую кинонаграду Франции премию «Сезар».
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