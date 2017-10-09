СМИ сообщили о смерти актера Жана Рошфора

В одной из парижских больниц в ночь на 8 октября скончался 87-летний актер Жан Рошфор. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на его дочь Клеманс.

По ее словам, Рошфор был тяжело болен, и госпитализирован еще в августе.

Актер получил образование в Высшей национальной консерватории драматического искусства. Жан Рошфор дебютировал в театре в 1953 году, первую эпизодическую роль в кино сыграл в 1956 году. Известность ему принесла кинолента «Картуш». В России он стал популярен после фильма «Анжелика – маркиза ангелов».

Жан Рошфор сыграл более 200 ролей в кино, театре и на телевидении. Ему довелось трижды получать высшую кинонаграду Франции премию «Сезар».