Будущих губернаторов натренировали прыгать в воду с семиметровой скалы

В Сочи с 3 по 7 октября прошел учебный тренинг для потенциальных глав регионов. Одним из заданий для будущих губернаторов был прыжок в воду с семиметровой скалы, пишет РБК.

В распоряжении издания оказалось видео таких прыжков.

Тренинг был организован на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Он являлся частью девятимесячной учебной программы для подготовки кадров на губернаторские посты и другие руководящие должности в регионах.

Среди тех, кто прошел тренинг, — представители министерств и обеих палат парламента.

На видео оказался депутат от «Справедливой России» Александр Бурков, сегодня назначенный врио главы Омской области.

Также в тренинге участвовал глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, которого прочили в главы Красноярского края. Однако он не был назначен.