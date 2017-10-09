Глава РАН заявил о кризисе в российской науке

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в интервью «Российской газете» заявил о кризисе российской науки.

Он отметил, что мнение об увеличении числа публикаций отечественных ученых является попыткой выдать желаемое за действительное. По его словам, сейчас на крупных международных конференциях зачастую нет ни одной работы российских авторов.

Глава РАН отметил, что россияне часто являются соавторами публикаций по результатам, полученным на зарубежных установках. Публикаций же работ на основе российских экспериментов «совсем мало».

Александр Сергеев назвал состояние науки в РФ «близким к катастрофическому».