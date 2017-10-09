Петербургский омбудсмен обвинил власти в избирательном согласовании митингов

Власти Петербурга демонстрируют «избирательный подход» к согласованию публичных мероприятий, а также «нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний», заявил на своем сайте уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Омбудсмен отметил, что митинг сторонников Алексея Навального на Марсовом поле 7 октября «не был согласован органами исполнительной власти, причем вопреки требованиям действующего законодательства организаторам даже не было предложено альтернативное место для его проведения».

А проходившая в тот же день традиционная акция памяти журналистки Анны Политковской «была согласована лишь после соответствующих обращений и переговоров уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге».

Омбудсмен предложил провести в ближайшее время в Законодательном собрании Санкт-Петербурга публичные слушания по изменению местного законодательства о митингах «в целях обеспечения гарантий реализации конституционного права на свободу мирных собраний».