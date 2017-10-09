Источник назвал основные версии пожара на строительном рынке «Синдика»

Приоритетными версиями пожара, уничтожившего строительный рынок «Синдика» на МКАД, являются поджог, нарушение правил при сварке и неправильная эксплуатация электропроводки. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, «версия поджога тщательно изучается. Однако нельзя исключать и допущенные нарушения как при монтаже и эксплуатации проводки, так и сварочного оборудования».

Собеседник агентства пояснил, что незадолго до пожара в помещении проводилась сварка.

По его словам, соблюдение норм пожарной безопасности на складах в 2016-2017 годах не проводилось.

«Арендаторы торговых площадей на территории торгового комплекса относятся к объектам малого бизнеса. По закону такие предприятия не подлежат проверкам Госпожнадзором до конца 2018 года», — сообщил источник.

Пожар на рынке «Синдика» начался 8 октября со складов рядом с подземной парковкой. Посетители смогли выбраться из горящего здания.

Три человека пострадали. Рынок, в котором было около тысячи магазинов, сгорел.

«Синдика» принадлежит бывшему главе Кабардино-Балкарии Арсену Канокову.