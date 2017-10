Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике

По решению Нобелевского комитета премию по экономике присудили американскому экономисту Ричарду Талеру за вклад в понимание экономического поведения. Как пишет «Интерфакс», она была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году.

В этом году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размер выплат лауреатам премии с 8 млн до 9 млн шведских крон (1,12 млн долларов).

BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t