Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике

По решению Нобелевского комитета премию по экономике присудили американскому экономисту Ричарду Талеру за вклад в понимание экономического поведения. Как пишет «Интерфакс», она была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году.

В этом году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размер выплат лауреатам премии с 8 млн до 9 млн шведских крон (1,12 млн долларов).

Известно, что Талер изучал факторы, влияющие на расходы людей. Самыми главными, по его мнению, являются причины, по которым люди принимают решение купить что-либо, влияние общества на механизм потребления, и личное планирование.