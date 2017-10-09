Суд прекратил дело блогеров Nemagia и отменил запрет на видео про Тинькова

Центральный райсуд Кемерова прекратил производство по иску главы «Тинькофф банка» Олега Тинькова к видеоблогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину (проект Nemagia), передает ТАСС.

Также суд снял запрет на распространение пародийного видео о Тинькове, которое изготовили блогеры.

Ранее Тиньков сам отказался от иска. Это произошло на фоне возмущения интернет-пользователей преследованием проекта Nemagia с его стороны.

Представители Тинькова на заседании не стали уточнять причины отказа от иска.