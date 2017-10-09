Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова

Генпрокурор Украины Юрий Луценко официально заявил, что заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова является бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин. Об этом пишет РИА Новости.

Генпрокурор также сообщил, что установлены исполнители преступления и дело передано в суд.

Следствие считает, что убийцей стал украинец Павел Паршов. В июне был задержан активист «Правого сектора» Ярослав Тарасенко, который предположительно является соучастником преступления.

Юрий Луценко также заявил, что Украина намерена потребовать от России экстрадиции Владимира Тюрина.