Сирийские военные доказали применение американского оружия против военной полиции РФ

Сирийские военные заявили о получении неопровержимых доказательств наличия у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) оружия иностранного производства. Об этом РИА Новости сообщил начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али.

В ходе демонстрации захваченного оружия, военнослужащий сирийской армии Валид Хали заявил, что террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), напавшие на российскую военную полицию 18 сентября, имели на вооружении более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции.

Ранее генерал Аль-Али сообщил, что с 5 июня по 15 сентября террористами был захвачен 1421 грузовик с военным снаряжением. Оно якобы предназначалось для борьбы с исламистами, но попало в руки боевиков.