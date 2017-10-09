В ВТБ сменится куратор спортивных проектов

Первый заместитель президента ВТБ Василий Титов с 17 октября покидает свой пост, сообщили РБК источники и подтвердили в пресс-службе банка.

Титов, как сообщается на сайте кредитной организации, работает в ВТБ с 2002 года.

Первый зампред сохранит место советника главы банка Андрея Костина.

«С 17 октября Василий Титов по собственному желанию перестанет исполнять обязанности первого заместителя президента — председателя правления ВТБ. Решение Василия Титова связано с его желанием сосредоточиться на общественных и спортивных проектах. Он останется работать в должности советника президента… ВТБ», — заявили в пресс-службе банка.

Титов курировал в ВТЮ строительные объекты, спорт, культуру и искусство.

Один из крупнейших проектов ВТБ под его началом — комплексная реконструкция центрального стадиона «Динамо», превращенного в «ВТБ Арена парк».