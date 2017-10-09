Появилась запись взятия в плен двух россиян в Сирии

Появилась запись захвата в плен двух россиян, предположительно, воевавших в Сирии в составе частной военной компании Вагнера.

Ролик распространил Telegram-канал Directorate 4, который отслеживает деятельность террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство».

На записи у пленных что-то выясняют на арабском. Один из пленных, ранее опознанный как Роман Заболотный, говорит: «Не понимаю. Да, русский. У меня есть информация о вооружении. Работал с /неотчетливо/».

Из его дальнейшей речи можно различить: «Мы ехали сюда с информацией в наш штаб». Второй задержанный боевиками — Георгий Цуркану — в это время молчит.

В плен россияне попали в конце сентября. Позднее депутат Госдумы, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий заявил, что террористы казнили обоих.