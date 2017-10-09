Совфед предложил выносить предупреждения нарушающим суверенитет РФ странам

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила МИДу выносить предупреждения тем странам, которые систематически нарушают суверенитет России. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов, передает РИА Новости.

По его словам, с такими странами нужно вводить «особый характер отношений», который предусматривает, что после каждого факта вмешательства посол будет заявлять протест.

Что же будет подразумевать под собой этот «особый характер», Климов не уточнил.

Инициатива будет изучена на заседании Совета Федерации 10 октября.