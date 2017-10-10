«Яндекс» запустил мобильную версию голосового помощника «Алиса»

Российская интернет-компания «Яндекс» объявила о запуске собственной версии голосового помощника для пользователей мобильных приложений в операционных системах Android и iOS. Этот носитель искусственного интеллекта — аналог знаменитой Siri от Apple — носит имя «Алиса» и, как утверждают его создатели, умнее своей американской «сестры».

Тем, у кого приложение «Яндекс» установлено на смартфонах и планшетах с Android и iOS, «Алиса» уже доступна, а в десктоповом варианте для операционной системы Windows выпущена бета-версия отдельного приложения с поисковой строкой.

Разработчики обещают, что в ближайшее время «Алиса» появится в «Яндекс.Браузере», а потом распространится на все остальные продукты компании.

«Алиса» должна составить конкуренцию американской Siri от компании Apple, которая работает на операционной системе «яблочных» гаджетов — в планшетах, смартфонах, плеерах и умных часах. Существует также голосовой помощник Google Assistant от одноименной компании, но у него нет русскоязычной версии.

Создатели «Алисы» утверждают, что благодаря использованию нейронной сети она выгодно отличается от американской конкурентки возможностью выхода за рамки стандартных сценариев — то есть умением импровизировать, которое по сути уникально для подобного продукта. «Алиса» распознает и обрабатывает незавершенные предложения, включая вопросы, анализирует контекст и меняет интонацию в зависимости от ситуации. С пользователями она общается голосом актрисы Татьяны Шитовой, которую российский кинозритель знает по дубляжу героинь голливудской звезды Скарлетт Йоханссон.

Напомним, опыт общения с «Алисой» уже получил российский президент Владимир Путин — это произошло 21 сентября, когда глава государства по случаю дня рождения «Яндекса» наведался в офис компании. Российский лидер спросил у голосовой помощницы, не обижают ли ее, и «Алиса» ответила: «Окей, учту». После этого Путин поинтересовался самочувствием «Алисы», на что она сообщила ему, что рассматривает фотографии котиков в «Яндексе», и выразила надежду на то, что у самого президента «тоже все хорошо».

Несмотря на явные логические погрешности, глава государства остался доволен работой российского аналога Siri и особо отметил, как ловко «Алиса» уклонилась от ответа на вопрос о том, не обижают ли ее.