В Сирии разбился российский Су-24

В Сирии потерпел крушение самолет Су-24 ВКС России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Борт разбился при взлете с аэродрома.

«При совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб», — говорится в официальном сообщении российского министерства обороны.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность воздушной машины. Сообщается, что на земле разрушений нет.