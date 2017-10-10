10 октября 2017, 15:16
CNN продолжит работу в России
Руководство телекомпании CNN устранило выявленные Роскомнадзором нарушения. О том, что канал сможет продолжить вещание в России, «Интерфаксу» сообщил глава ведомства Александр Жаров.
Жаров сообщил агентству, что все претензии сняты, но Роскомнадзор продолжит мониторинг деятельности CNN на предмет соответствия российскому законодательству.
О выявленных Роскомнадзором нарушениях стало известно 29 сентября. Сообщалось, что КоАП РФ предусматривает за подобные нарушения административную ответственность. Представителям телеканала было выдано предупреждение.
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