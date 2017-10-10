CNN продолжит работу в России

Руководство телекомпании CNN устранило выявленные Роскомнадзором нарушения. О том, что канал сможет продолжить вещание в России, «Интерфаксу» сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Жаров сообщил агентству, что все претензии сняты, но Роскомнадзор продолжит мониторинг деятельности CNN на предмет соответствия российскому законодательству.

О выявленных Роскомнадзором нарушениях стало известно 29 сентября. Сообщалось, что КоАП РФ предусматривает за подобные нарушения административную ответственность. Представителям телеканала было выдано предупреждение.