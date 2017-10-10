Туристы из России попали в аварию в Тунисе

Российские граждане получили травмы различной тяжести и были госпитализированы с места автомобильной аварии на востоке Туниса, из окрестностей населенного пункта Тозер, передает РБК со ссылкой на местную радиостанцию Mosaique FM.

По ее данным, россияне ехали на одном автомобиле — внедорожнике, который столкнулся на проезжей части с другим автомобилем, где за рулем сидела гражданка Туниса. Пять туристов из России пострадали и были доставлены в больницу, однако двое впоследствии отказались от госпитализации и покинули медицинское учреждение.

«Остальные в настоящее время в удовлетворительном состоянии находятся под наблюдением врачей указанного медицинского учреждения», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Тунисе Алексея Рогалева. По его словам, угрозы жизни оставшихся в больнице туристов нет.